Nei giorni scorsi, il Comune di Cariati ha ottenuto un importante finanziamento di 100mila euro per il

disinsabbiamento del porto. Con questo provvedimento si intende rendere efficienti le nostre infrastrutture portuali al fine di agevolare l’accesso, la sosta, la circolazione delle nostre imbarcazioni, in modo da ottenere un servizio di

disinsabbiamento e dragaggio ottimale.

Con questa delibera la Giunta Regionale a guida Roberto Occhiuto conferma vicinanza al settore della pesca e al mondo del turismo. Non possiamo più permetterci di mettere in secondo piano la valorizzazione e la promozione delle nostre

Coste, con una stagione estiva alle porte che dovrà segnare il rilancio turistico della nostra bella ed unica

Calabria. E’ quanto dichiara Simona Loizzo, Consigliere Regionale con delega all’ambiente. Esprimono soddisfazione Riccardo Lettieri e Giorgio Scarpello rispettivamente collaboratore del Consigliere Regionale e coordinatore del Movimento “Finalmente Cariati” i quali affermano:

“E’ una bella notizia per tutti i pescatori di Cariati e soprattutto per il nostro turismo. Dobbiamo continuare, attraverso la collaborazione di tutti, a credere nelle potenzialità che la nostra Terra ci dona.”

