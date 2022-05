Condividi subito la notizia

In occasione della Giornata internazionale della Croce Rossa, che si celebra ogni anno l’8 maggio (anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant), domani sera la fontana monumentale di piazza Moro sarà illuminata di rosso.Da lunedì scorso, inoltre, è esposta sul balcone di Palazzo di Città la bandiera della Croce Rossa Italiana, simbolo di umanità e neutralità. L’emergenza Covid, prima, e l’emergenza umanitaria in Ucraina, poi, hanno visto la Croce Rossa Italiana sempre in prima linea nella risposta umanitaria.La Giornata internazionale della Croce Rossa rappresenta l’occasione per riflettere sull’importanza del diritto internazionale umanitario quale strumento necessario a garantire il rispetto dell’umanità anche in caso di interventi armati, idoneo a consentire ai civili di poter scappare nonché agli operatori umanitari di non essere considerati un bersaglio.

