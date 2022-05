Condividi subito la notizia

In occasione dei festeggiamenti di San Nicola 2022, previsti nelle giornate dal 6 al 10 maggio, l’Amiu Puglia spa ha organizzato una serie di servizi straordinari che andranno avanti tutto il giorno in tutte le aree della città interessate dalla festa, con un impegno straordinario di operatori e mezzi, per garantire pulizia, igiene e decoro urbano.

Nel dettaglio, i servizi saranno organizzati come segue.

Notte tra 6 e 7 maggio:

· rimozione contenitori sul percorso del Corteo storico con 2 autocarri e 7 operatori (2 autisti e 5 operatori);

· dalle 22 alle 4.30, 8 operatori del servizio “Bari di notte” saranno al lavoro con 3 spazzatrici e 1 innaffiatrice lungo il percorso del Corteo storico;

· dalle 00.01 alle 4, nella zona A (Borgo antico e Murattiano) e nella zona B (Madonnella), saranno al lavoro 4 operatori per lo spazzamento e 2 automezzi con vaschetta.

Nelle giornate 7, 8 e 9 maggio:

· dalle 4.30 alle 13.30, nella zona A saranno al lavoro 9 operatori mentre in quella B 6 operatori per lo spazzamento manuale;

· dalle 14 alle 23, nella zona A saranno al lavoro 10 operatori e in quella B 9 operatori per lo spazzamento manuale;

· dalle 15.30 alle 22, 2 unità si dedicheranno al “ripasso” del centro storico con lo svuotamento dei cestini e dei cestoni;

· dalle 5 alle 9, interventi di pulizia a “Pane e pomodoro” con 1 mezzo dedicato e 2 operatori;

· dalle 4 alle 00.00, nella zona della Sagra, 6 operatori su 3 turni si dedicheranno ai servizi di sanificazione e derattizzazione;

· dalle 4 alle 14.30, sia nella zona A che nella zona B, ci saranno 1 lavante e 1 lavasciuga con 3 operatori;

· dalle 4 alle 13.30, nella zona A, sarà al lavoro 1 innaffiatrice con 2 operatori;

· dalle 5 alle 11.30, nella zona B, sarà al lavoro una lavante con 2 operatori;

· dalle 15 alle 19, sarà in servizio 1 lavante che girerà per tutta la zona della festa;

· dalle 4 alle 12.30, saranno in servizio 2 spazzatrici: 1 per la zona A e 1 per la zona B;

· dalle 12.30 alle 16.30, saranno in servizio 2 spzzatrici:1 per la zona A e 1 per la zona B;

· dalle 17 alle 21, saranno in servizio 2 spazzatrici: 1 per la zona A e 1 per la zona B;

· dalle 3 alle 9.30, nella zona A, sarà in servizio 1 autocarro con vasca per la rimozione delle buste con i rifiuti;

· dalle 5 alle 11.30, nella zona B, sarà in servizio 1 autocarro con vasca per la rimozione delle buste con i rifiuti;

· dalle 10 alle 14, per la zona A e per la zona B, sarà in servizio 1 autocarro con vasca per la rimozione delle buste con i rifiuti;

· dalle 14 alle 18, nella zona A e nella zona B, saranno al lavoro una vaschetta per zona per la rimozione delle buste con i rifiuti;

· dalle 17.30 alle 21, nella zona A, sarà al lavoro una vaschetta per la raccolta dell’indifferenziato;

· dalle 17 alle 21, nella zona B, sarà al lavoro una vaschetta per la raccolta dell’indifferenziato;

· dalle 23 alle 6.30, 4 operatori e 2 mezzi itineranti saranno impegnati nella raccolta delle buste con i rifiuti.

· Sono state anche previste alcune postazioni fisse per la raccolta dei rifiuti, con compattatori posizionati in largo Pacha e in largo San Nicola. Altri compattatori gireranno nella zona della festa con l’impegno di 6 manovali.

Nelle notti tra il 7-8, 8-9 e 9-10, al servizio notturno già predisposto per la notte 6-7, dalle 00.01 alle 6.30 si aggiungono 12 unità e 3 mezzi nella zona A e 6 unità e 3 mezzi in quella B per i servizi di pulizia.

RACCOLTA VETRO

Amiu Puglia spa dedicherà una particolare attenzione alla raccolta del vetro con mezzi specifici che si dedicheranno h24 al ritiro dei vuoti e con la sistemazione di 50 bidoni

