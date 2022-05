Condividi subito la notizia

Domani, sabato 7 maggio, alle ore 19.30, il sindaco Antonio Decaro riceverà a Palazzo di città per un saluto di benvenuto la Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”. I piloti, accompagnati dal generale Frigerio, comandante della 3a Regione aerea, saranno accolti anche dai sindaci di Giovinazzo e Molfetta, città che insieme a Bari hanno avuto l’onore di ospitare nei propri cieli le evoluzioni acrobatiche della pattuglia. Per tutti gli operatori che volessero seguire la breve cerimonia si comunica che sarà possibile partecipare solo restando nell’area della sala consiliare riservata al pubblico o nella tribuna stampa.L’accesso al palazzo è previsto non oltre le 19.15 dall’ingresso di via Piccinni, 103/a

Correlati