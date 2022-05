Condividi subito la notizia

Lunedì 9 maggio, a partire dalle 23,00, la Monteco effettuerà gli interventi di disinfestazione antialare, deblattizzazione e derattizzazione nel centro abitato di Martina. La cittadinanza è invitata a chiudere porte e finestre, a non circolare e a non sostare nelle aree degli interventi, a tenere all’interno gli animali domestici, a non stendere biancheria e a coprire i giochi dei bambini eventualmente presenti negli spazi aperti. Le date potrebbero subire variazioni a causa della situazione meteorologica. Le eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente.

Correlati