Condividi subito la notizia

Il Presidente della Provincia di Brindisi, on.Antonio Matarrelli, ha convocato il Consiglio Provinciale presso la sala consiliare della Provincia di Brindisi, in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, per il giorno giovedì 12 maggio 2022, alle ore 8,00 ed, in seduta di 2^ convocazione, per il giorno, venerdì 13 maggio, alle ore 9,00, per l’esame dei seguenti argomenti, iscritti all’ordine del giorno

1. Approvazione verbali sedute Consiglio Provinciale precedenti del 26 e 29 novembre 2021;

2. Approvazione verbali sedute Consiglio Provinciale precedenti del 27 e 28 dicembre 2021;

3. Giuramento del Presidente della Provincia di Brindisi, On. Antonio Matarrelli, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 11) del Decreto Legislativo, n. 267/2000;

4. Convalida e surroga della Consigliera Provinciale Fumarola Rosalia, del Comune di San Michele Salentino per la sopravvenuta causa di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere Provinciale, dell’On. Antonio Matarrelli, eletto alla carica di Presidente della Provincia;

5. Presa d’atto costituzione Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo della Provincia di Brindisi a seguito delle consultazioni elettorali di secondo grado per il rinnovo del Consiglio Provinciale e del Presidente. Mandato amministrativo 2021-2023;

6. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia, ad oggetto: “Ristori Tap Snam per i Comuni di Brindisi, Torchiarolo e San Pietro Vernotico”;

7. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia, ad oggetto: “Riapertura discarica di Autigno”;

8 Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia, ad oggetto: Messa in sicurezza delle strade provinciali e ripristino pubblica illuminazione;

9. Presa d’atto “Linee programmatiche di mandato 2022/2026” – Presidente Matarrelli; 10. Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e Programma degli acquisti e servizi 2022/2023 della Provincia di Brindisi;

11. Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni – triennio 2022 – 2024,

12. Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024 – Adozione;

13. Schema di bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 – Adozione;

14. Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Provincia di Brindisi. Approvazione nuovo schema di convenzione regolante i ruoli, le attività e funzioni delle amministrazioni aderenti alla S.U.A.;

15. Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi – Approvazione proposte di modifiche statutarie;

16. “Modifica ed integrazione dell’articolo 3 del vigente Regolamento per l’Organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale di Brindisi approvato con ultima delibera di Consiglio Provinciale, n. 22 del 22.06.2018.”

Correlati