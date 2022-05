Condividi subito la notizia

Segnaliamo due seminari in programma all’Università del Salento i prossimi 9 e 11 maggio 2022, nell’ambito dell’adesione a Scholars at Risk (SAR; https://www.scholarsatrisk.org/), un’organizzazione internazionale che protegge studiosi perseguitati nei loro paesi, e della rete UniSalento+ “Pace e Diritti Umani”, che intende favorire una riflessione interdisciplinare su temi quali la libertà di coscienza, di religione, di pensiero, opponendosi ad ogni forma di discriminazione.

A tali eventi parteciperanno due intellettuali militanti siriani che hanno lottato nel loro paese per la tutela dei diritti umani:

il 9 maggio , alle ore 16, online su https://bit.ly/3KtnOX6, terrà una relazione Radwan Ziadeh , uno dei protagonisti della Primavera di Damasco. Grazie all’intervento di SAR, lo studioso ha potuto lasciare il suo paese e attualmente svolge la sua ricerca presso l’Institute for Social Policy and Understanding (ISPU) a Washington;

l'11 maggio 2022, alle ore 9, online su http://bit.ly/3OScCqw, il relatore sarà Yassin Al-Haj Saleh, anche lui intellettuale e militante siriano, autore del libro "Libertà: casa prigione, esilio, il mondo", tradotto in italiano dalla professoressa Monica Ruocco, docente di Lingua e Letteratura araba presso l'Università Orientale di Napoli; il volume è stato giudicato dalla rivista Internazionale tra i migliori 10 libri del 2021.

