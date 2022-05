Condividi subito la notizia

In concomitanza con Cibus – il Salone del mangiare sano e di qualità – l’ACI (Associazione Cuochi Italiani) presieduta dalla chef lucana Enza Barbaro avvia un nuovo ciclo di incontri sui temi dell’ Educazione Alimentare e della dieta Euromediterranea. In questa occasione l’iniziativa caratterizzata dallo slogan “Amore per la vita” si svolge in scuole di città della Bulgaria con l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi il buon cibo salutare. La collaborazione con istituzioni e scuole bulgare e la nostra mission – sottolinea l’ACI – nascono da quanto previsto nella Gazzetta ufficiale della Comunità Europea (218/c 232/01) perché un’alimentazione sana per i bambini è il futuro sano dell’Europa. Da tempo teniamo lezioni e incontri con ragazzi dei Paesi Balcanici dove le istituzioni sono molto attente a questi temi. La promozione e il sostegno della sana alimentazione sono in armonia con le indicazioni dei nutrizionisti e dietologi che propongono ai sempre più frequenti pazienti, purtroppo anche ragazzi, interessati da problemi di alimentazione e sovrappeso che fanno della Basilicata la regione a più alto tasso obesità infantile. E proprio tra i bambini da tempo cresce il problema obesità accompagnato dalla tendenza a mangiare i classici pasti veloci e grassi.

Instancabilmente , la presidente chef Enza Barbaro , il team Donne chef e gli chef sostengono questo importante progetto sociale all’interno delle scuole , nelle famiglie e presso Global School Palazzo Italia (Bucarest). Le attività svolte nelle scuole sono un’opportunità per migliorare lo stile di vita delle future generazioni, un momento di crescita sociale, maggior partecipazione della donna nel contesto dell’educazione alimentare, aggregazione, valorizzazione dei prodotti locali d’Europa, momento di promozione turistica ed economica attraverso la cucina.

Nata nel 2019, l’Associazione con chef e professionisti da più di 30 anni nel campo della gastronomia, annovera nella sua compagine eccellenti professionisti e chef italiani, come Giovanni Baldantoni e lo chef Pietro Benedetto. L’ACI sostiene e favorisce la cucina mediterranea e italiana, la “figura dello chef” come promotore della salute, nonché sviluppa progetti di educazione alimentare, informazione e formazione nelle istituzioni scolastiche a livello nazionale e internazionalizzazione” .

