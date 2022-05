Condividi subito la notizia

La presidente di Confapi Donne, la categoria di Confapi Matera che rappresenta le donne imprenditrici di Confapi Matera, Leonarda Tantulli, ha espresso la più ampia solidarietà per quanto accaduto in Consiglio Regionale all’assessore Donatella Merra.

Tali comportamenti – ha dichiarato la presidente Tantulli – che purtroppo le donne subiscono quotidianamente in tutti i consessi, devono essere stigmatizzati e ricevere la giusta condanna sociale.

Nella nostra Associazione – ha aggiunto il presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo – le donne imprenditrici rivestono un ruolo fondamentale, con una folta presenza in tutti gli organi statutari in cui ricoprono anche posizioni apicali. Siamo convinti, infatti, che il contributo dell’imprenditoria femminile sia fondamentale per la crescita socio-economica del territorio.

