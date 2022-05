Condividi subito la notizia

Come di consueto ogni primo sabato del mese, il 7 maggio saranno distribuite le buste compostabili per la raccolta della frazione organica dei rifiuti. Il punto di distribuzione della Monteco in via Toniolo (ex PEI) sarà aperto dalle 9 alle 12. Per il ritiro è necessario esibire la tessera sanitaria dell’intestatario TARI

