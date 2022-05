Condividi subito la notizia

Il Distretto 2120 del Rotary propone un ricco calendario di appuntamenti

nell’ambito del

“Maggio mese della Cultura” che coinvolgeranno la Puglia e la

Basilicata.

Il primo appuntamento sarà per il giorno 7, al Hotel Salsello-Bisceglie,

dove è in programma

l’evento conclusivo del “Progetto distrettuale di contrasto allo spreco

alimentare”.

Il Rotary, per l’anno scolastico 2021-2022, ha promosso il Concorso

“Rotaryuniamoci per

fare un bidone allo spreco” riservato agli studenti delle scuole

primarie e secondarie di I°

grado delle aree geografiche di Puglia e Basilicata in cui sono presenti

i Rotary Club del

Distretto 2120.

Tale concorso nasce con lo scopo di sensibilizzare e far riflettere gli

studenti sul fenomeno

dello spreco alimentare aumentando la consapevolezza del valore del cibo

e diffondere le

buone pratiche per ridurre gli sprechi e generare, partendo alla scuola,

un’autentica cultura di

comunità in linea con i valori e i principi Rotariani.

Tra gli studenti che riceveranno il premio il 7 maggio a Bisceglie ci

sono anche gli autori

dell’elaborato multimediale dal titolo : “Non alimentare lo spreco”

realizzato dagli alunni

Giuseppe Bellusci, Vincenzo Cirigliano, Francesco Roseti e Domenico

Chiorazzo della classe

1^C guidata dalla Prof.ssa Tania Pisani.

Il 14, al Relais La Fattoria di Melfi, con il Forum ”Nuove

generazioni”.

Il giorno 16, alle ore 18:00 nella sala convegni del complesso di San

Francesco a Senise, si

svolgerà l’evento il “Rotary, la cultura e le nuove generazioni.

Attuazione protocollo di Intesa

tra Unibas e Rotary Senise-Sinnia”. Saranno illustrate le due ricerche

in atto: Abitare a

Metaponto, le nuove ricerche dell’Università degli Studi della

Basilicata nella colonia Achea –

Relatore Prof. Maria Chiara Monaco-UNIBAS; Cinte Murarie di difesa di

età lucana in Basilicata,

Borsa di studio finanziata dal Distretto 2120 a favore del Club Senise-

Sinnia – Relatore Dott.

Antonio Pecci -UNIBAS

Le iniziative proseguono il 20 maggio , con la XXVIII Assemblea

distrettuale di formazione-in

Località Pugnochiuso (Vieste).

Infine il 28 maggio, alle ore 10, al Palazzetto dello Sport Ginosa (TA),

”Rise against uhngerone

box, one child, one year”. Parteciperanno i club RC Taranto, Rc Martina

Franca, Rc Taranto

Magna Grecia, RC Senise Sinnia, RC Ginosa Laterza

