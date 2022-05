Condividi subito la notizia

Nuove opportunità per le donne in Italia dal punto di vista occupazionale e per promuovere l’imprenditoria arrivano dal PNRR. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede infatti diverse azioni con l’obiettivo di favorire l’inclusione di genere attraverso l’accrescimento della presenza femminile in importanti posizioni strategiche nel mondo del lavoro, la creazione di prospettive indipendentemente dal genere e l’aumento delle opportunità occupazionali per le donne. Si tratta di un obiettivo orizzontale a tutte le missioni del PNRR, soprattutto alla 4 e 5 (“istruzione e ricerca” e “inclusione e coesione”).



Esse prevedono interventi che più direttamente impattano sull’inclusione di genere, come ad esempio la costruzione di asili nido, il tempo pieno nella scuola e il lavoro agile.



Grazie alle azioni previste, sarà possibile -secondo le previsioni contenute – avere un aumento dell’occupazione femminile di 4 punti percentuali nell’ultimo triennio (2024-2026) del Piano.

Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati domani venerdì 6 maggio a Potenza (Palazzo della Cultura, ore 17 – on line: Piattaforma Meet) in un incontro-dibattito.

In programma i saluti dell’on. Paola De Micheli, Vittoria Rotunno, Assessora Pari Opportunità Comune di Potenza, Lucia Sileo Cda Fondazione Nilde Iotti e l’introduzione di Patrizia Minardi, dirigente Regione.

Intervengono: on. Cecilia D’Elia, portavoce Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche; Maria Cristina Pisani, presidente Consiglio Nazionali dei Giovani; Rosa Gentile, presidente Donne Impresa Confartigianato.

Le conclusioni sono affidate alla sen. Valeria Fedeli. Modera la giornalista Cinzia Grenci.

