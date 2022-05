Significativo traguardo per il Multiculturita Summer Festival che raggiunge la

ventesima edizione, che conferma la sede degli spazi antistanti Sagrato Basilica

Pontificia Madonna del Pozzo pronti ad accogliere, nel rispetto delle vigenti

disposizioni normative in tema di prevenzione Covid, tre concerti di particolare

pregio e importanza. Apre il 14 il nuovo progetto della cantautrice Chiara Civello,

Chansons: Chiara Civello Sings International French Standards. Il 16 luglio sarà la

volta di uno dei padri del cantautorato italiano: Roberto Vecchioni, che porterà in

scena il suo nuovo spettacolo L’Infinito. Chiude il 16 luglio uno dei talenti della

musica italiana: Raphael Gualazzi, che ripercorrerà la sua carriera tra brani del suo

repertorio e reinterpretazioni di chicche e standard del blues/soul.

Sarà l’iridescente anteprima dell’11 giugno (ore 20, Villa Comunale di Capurso) con

l’orchestra scolastica Le Leggende del Suono, progetto nato nell’ambito del

P.T.O.F., che mette insieme le orchestre scolastiche dei due istituti comprensivi

scolastici di Capurso, a dare inizio alla ventesima edizione del Multiculturita

Summer Festival, rassegna organizzata dall’associazione Multiculturita, con il

patrocinio e il contributo dell’Amministrazione Comunale di Capurso e dei contributi

di privati, main sponsor Webit srl, e con il supporto promozionale di Telebari,

Radio Bari e Jazzitalia.



La kermesse si annuncia ricca di eventi collaterali, che verranno svelati nei prossimi

giorni. L’importanza di aver traghettato un festival che ha ospitato musicisti del

calibro di Pat Metheny e Brad Mehldau Quartet, Enrico Rava, Rossana Casale,

Danilo Rea, Funk Off, Goodfellas, Nick The Nightfly, Sarah Jane Morris e

Montecarlo Orchestra, Tullio De Piscopo, Peppe Servillo, Abraham Inc., Manu

Katchè, Bill Evans e Robben Ford, Mina Agossi, Quintorigo, Simona Bencini, Arturo

Sandoval, Marcus Miller, The Manhattan Transfer, Gino Paoli, Stefano Bollani,

Stefano Di Battista, Billy Cobham, Ana Maria Jopek, Pino Minafra Minafric, Roy

Paci, Doctor 3, Antonio Sanchez, James Senese, Karima, Fabio Concato, Raiz,

Peppino Di Capri, Tosca, Mauro Ottolini, Patrizia Laquidara, Nino Buonocore, Gaia

Gentile, Rosalia de Souza, Mario Venuti, viene sottolineata dalle parole del

presidente dell’associazione Giacomo Santorsola: “Il 2022 è l’anno dell’edizione n.

20 del Multiculturita Summer Festival. Un anno straordinario, in tutti i sensi.

L’organizzazione di questo evento, divenuto nel tempo un riferimento prestigioso per

gli appassionati di musica pugliese ha suggerito sempre scelte coraggiose. Da

vent’anni ogni edizione è caratterizzata da musicisti di fama internazionale. I

protagonisti della rassegna capursese 2022, Civello, Vecchioni, Gualazzi, certamente

garantiranno il successo di un’edizione speciale che un gruppo di ex ragazzi mai

avrebbero immaginato di realizzare”.

Gli fa eco il direttore generale del sodalizio Nicola Taranto: “Lo scorso anno ci è

capitato di sognare ad occhi aperti la ventesima edizione del Multiculturita. Abbiamo

immaginato una grande festa con la firma di grandi artisti. Mai avremmo

immaginato di dover celebrare un compleanno così importante sotto l’eco di una

guerra nel cuore dell’Europa. In questo inverno, sognando la rinascita post

pandemia, pensavamo che sarebbe stato bello inserire i colori dell’arcobaleno nel

cartellone del ventennale come simbolo di ripresa. Oggi quelli stessi colori sono la

nostra richiesta di pace. Abbiamo anche pensato che fosse il caso di fermarci, ma

abbiamo voluto avere fiducia e continuare a credere con fermezza che l’arte e la

bellezza salveranno il mondo”.



Il festival si conferma tra i più attesi eventi estivi pugliesi e si terrà nel rispetto delle

prescrizioni normative intese a prevenire la diffusione del Sars-Covid ed entrerà nel

vivo dal 14 al 16 luglio.

Giovedì 14 luglio sarà in scena la suadente voce di Chiara Civello, con il suo nuovo

progetto Chansons: Chiara Civello Sings International French Standards. Brani

classici dal 1945 al 1975 di autori francesi: da Michel Legrand a Charles Aznavour,

Charles Trénet, Édith Piaf, Jacques Brel o Gilbert Bécaud e Francis Lai. Chiara

Civello, nella sua carriera, che si è dipanata tra Brasile, Italia e Stati Uniti, ha

collaborato con artisti di spicco internazionale, come Michael Bublè, Tony Bennett,

James Taylor, Burt Bacharach, Juan Luis Guerra, Pino Daniele, Ana Carolina,

Gilberto Gil, Chico Buarque, Esperanza Spalding e Al Jarreau. Al fianco della

Civello, impegnata anche alla chitarra e al pianoforte, ci saranno: Dario Bassolino

alle tastiere, Federico Romeo alla batteria e Dario Giacovelli al basso.

Venerdì 15 luglio arriva a Capurso uno dei cantautori più amati, tra i padri del

cantautorato italiano: Roberto Vecchioni, che sarà accompagnato da Lucio Fabbri

(pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio

Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

Il professor Vecchioni porterà in scena il suo nuovo progetto artistico: L’Infinito. Un

grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. La prima parte è dedicata ai brani

de “L’Infinito” per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore,

in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine. Le canzoni

sono accompagnate da video e immagini che trasmettono “l’essere” delle stesse

canzoni e che avvolgono il pubblico in una dimensione immaginaria e raffinata.

Vecchioni ha vinto alcuni dei premi e dei festival più importanti della musica italiana:

il Premio Tenco nel 1983, il Festivalbar nel 1992, il Festival di Sanremo e il Premio

Mia Martini della critica nel 2011; ha vinto inoltre il Premio Lunezia Antologia

2013[1]. È considerato fra i cantautori italiani più importanti, influenti e

stilisticamente eterogenei: nella sua opera, è ricorrente l’intrecciarsi del proprio essere

con i più svariati miti della storia, della letteratura o dell’arte, questi ultimi presi in

prestito, non tanto per descriverne le gesta, piuttosto come espediente per

rappresentare una parte di sé

Il festival capursese si chiude sabato 16 luglio, allorquando il Sagrato della Basilica,

accoglierà uno dei talenti della musica italiana riconosciuto anche all’estero. Raphael

Gualazzi. Il cantautore e compositore ripercorrerà la sua carriera tra brani del suo

repertorio e reinterpretazioni di standard del blues/soul internazionale.

Sul palco sarà accompagnato da Gianluca Nanni alla batteria e Anders Ulrich al

contrabbasso.



Cantautore, compositore, arrangiatore, musicista e produttore, Raphael dopo gli studi

classici al Conservatorio ha sempre sperimentato diversi generi musicali, dando vita

ad uno stile personalissimo, tra stride piano, jazz, blues e fusion. Una voce elegante,

un musicista poliedrico, un talento cristallino. Dalle tante partecipazioni a Sanremo,

ai palchi dei principali festival europei, Raphael Gualazzi sa catturare il pubblico e

portarlo nel suo mondo musicale raffinato e pop al tempo stesso.

I biglietti sono in vendita presso il circuito ciaoticket. Main center: 101 Caffè, via

Madonna del Pozzo 172, Capurso. Tel. 080.5127645.

Prezzi biglietti (esclusi diritti di prevendita)

Chiara Civello: 15 euro, settore unico

Per i concerti di Roberto Vecchioni e Raphael Gualazzi:

Settore A: 30 Euro; Settore B: 25 Euro; Settore C: 20 Euro

Tutti i posti a sedere sono numerati.

Info: 380.4604661

Website: www.multiculturita.it ; info@multiculturita.it