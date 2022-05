Condividi subito la notizia

Potenza, 5 maggio 2022. L’onorevole Sara Moretto, capogruppo di Italia Viva in Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, sarà oggi e domani in Basilicata per alcuni importanti incontri sul territorio sul futuro di Stellantis a San Nicola di Melfi, della filiera petrolifera del Sauro Val d’Agri e delle infrastrutture ed energia della Valbasento.

Nei dettagli la deputata Sara Moretto, accompagnata dai vertici regionali e provinciali di Italia Viva Basilicata, sarà oggi alle 19 a Melfi dove incontrerà nella sala Giunta del Comune federiciano esponenti delle aziende dell’indotto, dei sindacati e delle istituzioni locali per fare il punto sulla situazione di Stellantis che ha seguito da sempre molto da vicino. Il tour lucano della Moretto proseguirà domani a Viggiano dove alle 11 presso la sede di Assoil school incontrerà sindaci, imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria per un focus sulle estrazioni petrolifere anche in relazione dei mutati scenari internazionali. Nel pomeriggio di domani, quindi, la deputata sarà in provincia di Matera: dalle 18, a Ferrandina presso la sala consiliare del Comune dove è previsto un incontro aperto sul tema delle ‘Nuove Energie per rilanciare la Val Basento”. Dopo i saluti del Sindaco di Ferrandina, interverranno dirigenti del Consorzio industriale della Provincia di Matera e operatori e rappresentanti di categoria oltre a numerosi amministratori. Lo rendono noto i Consiglieri regionali di Italia viva Luca Braia e Mario Polese, insieme ai coordinatori regionali e provinciali di Italia Viva.

