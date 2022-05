Condividi subito la notizia

Sarà siglato domani, venerdì 6 maggio, alle ore 12, nella sala giunta di Palazzo di Città, il protocollo di intesa tra Comune di Bari e Politecnico di Bari per l’attuazione del progetto G124, a cura del gruppo di lavoro fondato nel 2013 da Renzo Piano, che nelle prossime settimane consentirà di riqualificare uno spazio urbano nel quartiere San Paolo, nei pressi di via Altamura, con il coinvolgimento dei residenti.A siglare il protocollo saranno il sindaco Antonio Decaro e il rettore del Politecnico Francesco Cupertino alla presenza del presidente del Municipio III Nicola Schingaro, dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso e dei docenti responsabili del progetto per il Politecnico, Carlo Moccia e Francesco Defilippis.

Correlati