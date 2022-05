Condividi subito la notizia

A seguito della mancata partecipazione al bando per la concessione dei locali presenti sulla piastra del waterfront di San Girolamo, il sindaco Antonio Decaro dichiara: “In queste ore sono tante le attività commerciali e le realtà imprenditoriali che si stanno mettendo in contatto con l’amministrazione comunale per la concessione dei locali presenti sul waterfront di San Girolamo. Credo si tratti di un segnale positivo rispetto al quartiere e alle potenzialità di quelle strutture. Nei prossimi giorni pubblicheremo nuovamente il bando per la gestione di quegli spazi, provando a sostenere ancora di più i soggetti interessati a partecipare attraverso agevolazioni e semplificazioni nelle procedure. Organizzeremo una grande festa con gli operatori commerciali e le associazioni del quartiere, promuovendo in quell’occasione un sopralluogo aperto a tutte le realtà interessate e, in concomitanza con l’avvio dell’installazione dei chioschi nelle aree lungo il camminamento del waterfront, previsto il 10 maggio, mostreremo a tutti le grandi possibilità che la zona offre per godere della nostra costa e per fare impresa

