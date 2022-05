Condividi subito la notizia

Miglionico, realizzato dall’Ater di Matera un intervento di riqualificazione energetica per 18 alloggi.

Si è concluso nei giorni scorsi a Miglionico in Rione Michele Bianco un intervento di riqualificazione energetica che ha interessato un intero complesso di proprietà dell’Ater di Matera con 18 alloggi.

L’intervento ha riguardato la realizzazione del cappotto termico esterno per aumentare l’isolamento del fabbricato riducendo i costi e quindi i consumi per i residenti. I lavori sono stati finanziati con i fondi F.E.S.R. 2014-2020 per un importo di € 300.000.

“Questo intervento – spiega Lucrezia Guida, Amministratore Unico dell’Ater di Matera – si è reso necessario per andare incontro alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione, soprattutto in questo periodo particolare in cui i costi energetici sono in costante ascesa e pesano in modo determinante sui bilanci familiari. L’obiettivo dell’Ater con questa azione è quella di efficientare energeticamente il maggior numero di immobili di proprietà così da avere come duplice effetto: la riduzione delle bollette per gli inquilini e una rivalutazione degli immobili migliorando la loro classe energetica.

.

Correlati