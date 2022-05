Condividi subito la notizia

Venerdì 6 maggio alle ore 16.00 nella Villa Comunale di Lecce, la FIF (Federazione Italiana Fitness) organizza un Open Day aperto al pubblico per promuovere le buone pratiche di Pilates e Yoga. L’Open Day anticipa la Convention Nazionale Pyoga Lecce 2022 su Pilates Yoga e Benessere che si terrà nei giorni a seguire (7 e 8 maggio 2022) a La Restuccia Masseria Urban.

L’incontro prevede due lezioni di pilates aperte a tutti e due mini lezioni di masterstretch per principianti tenute dai maestri: Elisabetta Cinelli, Gian Piero Marongiu, Michele Manca, Donato De Bartolomeo, Sara Sergi e Sacha Bornino, docenti FIF. Le lezioni, ognuna della durata di venti minuti circa, sono interamente gratuite.

Prima dell’apertura dell’Open Day interverranno le seguenti autorità:

Paolo Foresio, Assessore allo Sport del Comune di Lecce;

Claudio Vacchi, Presidente della Federazione Italiana Fitness;

Roberta Fadda, Segretario Generale della Federazione Italiana Fitness.

Biosketch dei maestri:

Elisabetta Cinelli inizia a studiare Pilates nel 1999 nelle più prestigiose scuole internazionali. Nel 2006 acquisisce la certificazione in Pilates Fusion alla scuola di Teresa Pastor di Madrid e avvia corsi di formazione in tutta Italia e Europa. Segue corsi di aggiornamento annuale a New York con Ellie Herman.

Gian Piero Marongiu è diplomato ISEF di Cagliari con una tesi su “Scoliosi dorso-lombari in età evolutiva” e specializzato in Step Reebok e Condizionamento muscolare alla Reebok University. È Master Trainer Federale e Docente Senior della Federazione Italiana Fitness e giornalista sportivo. Vanta numerose pubblicazioni.

Michele Manca è laureato in scienze motorie, specializzato in cinesiologia correttiva, nel settore del fitness musicale e nei programmi olistici, in particolare posturalgym e pilates. Ha maturato esperienze di insegnamento in Ucraina.

Donato De Bartolomeo è diplomato alla scuola quadriennale di yoga di Milano con la Federazione Italiana Yoga, riconosciuta a livello mondiale; è insegnante di pilates e di yoga studiati in USA, India e Italia. Ha un solido background anche nel fitness musicale. È il creatore dei programmi piloga, total body yoga e pilates per la schiena. Svolge la sua attività di formatore in Italia e all’estero con seminari di pilates e yoga nel mondo del fitness e della danza. A breve la pubblicazione del suo libro Yoga per tutti.

Sara Sergi è laureata in Fisioterapia all’Università di Trieste e diplomata all’IDA BALLET ACADEMY.

Preparatrice atletica per IDA e la società di Ginnastica artistica e ritmica della provincia di Ravenna.

Istruttrice di Pilates, ginnastica per la terza età, ginnastica di mantenimento e total body presso diverse palestre nel comune di Ravenna.

Sacha Bornino è una ballerina professionista e coreografa di danza moderna in programmi RAI e MEDIASET, ha lavorato con Madonna, Enrique Iglesias e Trini Lopez.

È insegnante di Pilates, Masterstretch, Danza Moderna certificata FIF, Body Code System e IDA.

L’evento si svolge con il contributo del Comune di Lecce – Assessorato allo Sviluppo Economico, Attività Produttive, Artigianato, Commercio, Turismo, Spettacolo, Servizi per lo Sport.

In caso di pioggia l’evento si svolgerà alle Officine Cantelmo.

