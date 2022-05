Condividi subito la notizia

di Michele Selvaggi

POMARICO. Sarà il gran Concerto di Michele Zarrillo a chiudere il 9 maggio, la 3 giorni (7-8-9) di festività in onore del Patrono San Michele Arcangelo. La città, colpita al cuore due volte negli ultimi anni (frana e pandemia), si sta pian piano risollevando, non mancando di pensare anche al suo venerato patrono. Grazie all’impegno del presidente Comitato Feste, Parroco don Vito Burdo e del Segretario Generale Antonio Grieco, unitamente agli attivissimi componenti del sodalizio, la festa torna in forma solenne come prima festa patronale del dopo Covid del materano. Dopo la novena e altre iniziative che precede l’evento, si entra nel vivo sabato 7 maggio a partire dalle ore 11,00 dopo la S.Messa celebrata da don Fabio Vena, con processione ed esposizione dell’ immagine del santo in piazza V. Veneto. Alle 16,30 corteo per offerta della Cera da parte del sindaco Francesco Mancini, con partecipazione dei sindaci dei comuni materani e altre autorità Civili, militari e religiose. A seguire in Chiesa Madre benedizione angioletti e Messa presieduta dal parroco don Vito Burdi con la cerimonia dell’Offerta della Cera. Ore 19 accensione della illuminazione della ditta Faniulo, alle 21,30 in Piazza V. Veneto, servizio d’orchestra del Concerto Musicale Città di Gioia del Colle e alle ore 24, processione e rientro del Santo in Chiesa Madre, prima dei fuochi in Fosso Cutana della ditta S.P. Spettacoli Pirotecnici. Giornata clou, quella di domenica 8 maggio. Si inizia alle 8,00 con il giro tra le vie della città della Bassa Musica Città di Molfetta e alle 9,30, celebrazione eucaristica da parte del Vescovo Monsignor Caiazzo e solenne processione della statua di S. Michele per le vie cittadine. Alle ore 18, Messa officiata da don Gabriele Chiruzzi parroco di Montescaglioso. A seguire la processione al Colle di Sisto con il Corteo Storico e rievocazione del Miracolo del Grano a cura della Pro Loco “E. Mattei”. Alle ore 20 la sfilata del Carro Trionfale dal Colle di Sisto, lungo viale Kennedy e rientro in processione in Chiesa Madre. Alle 21,30 al Fosso Cutanea, spettacolari fuochi pirotecnici. Le bande che animeranno l’intera giornata saranno il Concerto Musicale di Gioia del Colle e il Concerto BANDISTICO CITTà DI POMARICO. Per lunedì 9 maggio, alle ore 11,00 S. messa celebrata da don Fabio Vena ed a seguire piccola processione di S.Michele Arcangelo preceduta dai ringraziamenti da parte del Segretario Generale. Alle 20.00 processione della Madonna del Rosario, animata dalla Bassa Musica città di Molfetta. Alle ore 22, gran concerto di “ Michele Zarrillo” nel largo Chiesa Madre, capace di contenere 3mila persone. Concerto reso possibile grazie all’impegno e finanziamento dei seguenti sponsor: Istituto di Vigilanza L’Aquila – Basilia – Livi Impianti – Ellevi Group- Edil Costruzioni La Fenice – MC Rappresentanze – Farmacia Dr. Pietro Pistone – Impianti Fotovoltaici Eolici Energy Management Studio Energy – Coserplast Gruppo Industriale Serramenti

Correlati