Condividi subito la notizia

Al 12° Memorial Walter Cavallo- International Karate Competition che si è svolta il giorno 1 Maggio a Lanciano in Abruzzo, i ragazzi della squadra Hara fit di Policoro, tutti allenati dal Maestro Iacovino, sono saliti sul podio conquistando, ognuno per le sue specifiche competenze, ottimi traguardi di tutto prestigio come Vincenzo Donadio di anni 14 che ha conquistato l’ ORO KATA, Serio Rocco di anni 15 anni che ha raggiunto il 4 KATA, Franco Dimatteo di anni 16 che ha arricchito il suo medagliere con il 1° Argento KATA e il 1° Bronzo KUMITE, Giulia Lo Frano di anni 14 che ha conquistato l’ ORO KATA, Gianmaria De Marco di anni 12 con l’ ORO KATA e Corrado Mario di anni 13 con 1 BRONZO KATA e 2 BRONZI KUMITE.Lo sport è crescita e sviluppo armonioso dei giovani atleti e Policoro dimostra, ancora una volta, di avere delle eccellenze che portano lustro alla città per l’impegno, i tanti sacrifici e la dedizione dimostrata dai nostri piccoli campioni e dal Maestro Iacovino.

Correlati