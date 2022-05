Condividi subito la notizia

Prosegue con regolarità il servizio di mensa scolastica ripreso da lunedì 2 maggio negli Istituti Comprensivi di Martina Franca dopo l’affidamento diretto ad una nuova azienda effettuato dagli uffici comunali.

Il ripristino in tempi brevi della somministrazione dei pasti per consentire a bambini e insegnanti di proseguire il tempo prolungato con un servizio mensa efficiente è stato possibile grazie al lavoro svolto in questi mesi dall’Amministrazione comunale, nella fattispecie dagli Assessori al Diritto allo Studio Antonio Scialpi e alle Politiche Sociali Tiziana Schiavone, dalla Dirigente del V Settore Servizi alla Persona, dall’ ufficio Appalti e Contratti con la collaborazione dell’avvocatura comunale e del segretario generale Lucia D’Arcangelo. Il Sindaco ringrazia tutti coloro che hanno fornito il loro apporto risolutivo.

Gli uffici comunali del V Settore – Servizi alla Persona continuano la loro costante azione di monitoraggio, al fine di assicurarsi quotidianamente della qualità e regolarità del servizio e del rispetto del menù stabilito, che in quest’ultima fase è il menù primavera-estate. I riscontri quotidiani e diretti con i diversi istituti scolastici stanno fornendo feedback positivi.

Il servizio mensa proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico; nel contempo gli uffici comunali stanno avviando le procedure per l’indizione della nuova gara di concessione per il prossimo anno scolastico.

