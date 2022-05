Condividi subito la notizia

E’ in distribuzione il terzo numero di “Matera Industria e Territorio”, la rivista bimestrale del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera. Il tema del numero di marzo-aprile è l’economia di guerra. Un tema caldo che il Consorzio ha voluto condividere con gli stakeholder del giornale e con le aziende delle tre zone industriali. “I contorni di questa economia di guerra -afferma Rocco Fuina, presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera- appaiono sempre più chiari con il passare delle settimane, pertanto sarà cruciale continuare a monitorarli per adeguare la risposta del Consorzio alle esigenze delle imprese che operano nelle sue aree. Rispetto a inizio marzo lo shock sulle materie prime sembra stare rientrando, ma i prezzi rimangono molto più elevati rispetto a inizio crisi, e si inseriscono in un contesto di aumenti già molto netti da almeno un anno. Purtroppo gli effetti più forti del conflitto sono quelli indiretti: i costi dell’energia, in particolare, stanno mettendo e continueranno a mettere in seria difficoltà le industrie italiane e lucane, soprattutto quelle più energivore, come abbiamo avuto modo di constatare nelle ultime settimane incontrando direttamente gli imprenditori”.“La sfida energetica – conclude Fuina- sarà una delle sfide più significative che ci aspetta nei prossimi mesi. Nel comparto industriale e manifatturiero, a soffrire saranno soprattutto quelle aziende ad alta intensità energetica, ovvero quelle che utilizzano maggiore energia per produrre la stessa quantità di valore aggiunto. Per questo stiamo seguendo con molta attenzione le opportunità legate all’idrogeno verde per il quale le aree industriali di Jesce e La Martella si candidano ad essere hub di produzione e distribuzione. Ma non trascuriamo le opportunità che offre la ZES di Taranto che, nel solco di altre esperienze internazionali di successo, si pone l’obiettivo di creare l’effetto volano per rilanciare l’economia locale della provincia di Matera”. La rivista è disponibile in formato cartaceo o digitale al sito https://ita.calameo.com/read/005988130ec8421fc2705?page=3

