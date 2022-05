Condividi subito la notizia

Parteciperanno 300 alunni provenienti da 40 istituti scolastici italiani. In palio borse di studio per i vincitori

Dopo due anni il “Certamen Giustino Fortunato” torna in presenza. Al liceo classico di Rionero in Vulture tutto pronto per la competizione tra studenti che si svolgerà il 5 e 6 maggio, in concomitanza con la notte nazionale dei licei classici. Coinvolti 40 istituti scolastici italiani per un totale di 300 alunni. Quattro le sezioni del concorso: saggistica, multimediale, debate, intarsio design. In palio borse di studio per i primi tre classificati.

Il programma prevede la presenza di ospiti di alto livello, come il compositore e pianista Giovanni Allevi, la giornalista Carmen Lasorella ed il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino. Nel podcast la dirigente scolastica Antonella Ruggeri: “I ragazzi hanno riacquistato il piacere di stare a scuola e la scuola ha ritrovato la sua anima”.

Correlati