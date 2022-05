Condividi subito la notizia

L’8 maggio la challenge interregionale UISP fa tappa a Borgo Cardigliano (LE) per un’attesissima XC Challenge dedicata ad un biker della società organizzatrice, la Team Aurispa, scomparso prematuramente

Bicinpuglia 2022 torna in Salento per il quarto appuntamento del calendario Challenge Bike, il quinto del fitto calendario della challenge interregionale di mountain bike della UISP, dopo il successo della prima Marathon di domenica scorsa a Monticchio Laghi per laMarathon del Vulture.

Domenica 8 maggio, a Borgo Cardigliano (Comune di Specchia, Provincia di Lecce) andrà in scena il 2° Memorial Alessandro Marano, organizzato dall’Asd Team Aurispa, un club che è ormai da tempo un punto di riferimento per i bikers del territorio.

Il percorso si presenta completamente rivisto rispetto alla precedente edizione: solo per la partenza si percorrerà circa 1 km di sterrato in salita fino al gonfiabile di inizio giro. Il circuito, invece, sarà di 6 km, completamente su sterrato, con 50 metri di dislivello a giro da ripetere cinque volte. Caratterizzato da salite tecniche, discese, single track, strappetti connessi e cambi di direzioni continui, il 2° Memorial Alessandro Marano si svilupperà nel bosco e nella macchia di Cardigliano. Sono previsti premi per i primi tre di tutte le categorie e un riconoscimento per le due squadre piu numerose.

Il programma prevede dalle 7:30 alle 9 l’accoglienza per gli atleti, con il relativo ritiro pacchi gara, partenza ore 09:30 e premiazioni e rinfresco intorno a mezzogiorno.

Le iscrizioni sono già attive e molto numerose: per informazioni è possibile andare sul link https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=224 o contattare il numero 3488029026.

“Il Memorial Alessandro Marano – dichiara Andrea Aurispa, presidente del Team Aurispa– nasce dal desiderio di ricordare un caro compagno di squadra e soprattutto un amico venuto a mancare prematuramente. Alessandro era un appassionato ciclista della nostra società, dal carattere mite e dal cuore generoso, sempre pronto a collaborare con i compagni e a condividere bei momenti di sport e amicizia.

L’evento sarà anche l’occasione di visitare posti meravigliosi: “Borgo Cardigliano, luogo del cuore FAI, racchiude tra le semplici case dei contadini, il dopolavoro, i magazzini e l’elegante chiesetta, storie di vita fermate dal tempo agli anni del secondo Dopoguerra . Un’unica strada conduce il visitatore in un luogo incantato tra la bellezza e la maestosità degli edifici del primo Novecento e una natura rigogliosa e incontaminata. Il percorso di quest’anno è stato rimodulato, arricchito di tratti tecnici, continuo cambi di direzione in contro pendenza, insomma un circuito di vero cross country che senza dubbio sarà apprezzato da tutti i bikers.

Correlati