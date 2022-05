Condividi subito la notizia

Il Comune di Castellaneta organizza il prossimo giovedì 5 maggio, alle ore 18:00, nelle Officine Mercato Comunale un incontro pubblico per presentare i piani di rigenerazione urbana che interessano via Taranto, l’ingresso sud della città di Valentino.

Obiettivo dell’incontro è quello di condividere con i tecnici, gli imprenditori e i portatori di interessi diffusi gli elaborati propedeutici all’approvazione del PUE/PIRT di via Taranto e del PIRU “Costa”.

Con il P.I.R.T. – Piano di Intervento di Recupero Territoriale l’Amministrazione comunale mira a riqualificare la fascia gravinale di via Taranto, conciliando gli interessi delle strutture esistenti con quelli dell’Ente di regolamentare con uno strumento urbanistico adeguato la lottizzazione dell’area, unitamente alla necessità di valorizzare il patrimonio naturalistico della Gravina di Castellaneta, in sinergia con altri interventi in corso come la Casa del Parco, presso l’ex-mattatoio comunale, e il percorso ciclo-pedonale lungo l’ex-tracciato ferroviario.

Il P.I.R.U. – Programma Integrato di Rigenerazione Urbana presentato dalla società General Edil Srl è destinato a trasformare la vasta area interessata dell’opificio Costa, tra via Taranto, via Mastrobuono e via Mater Christi, con un intervento a destinazione residenziale e commerciale, con una grande attenzione alla dotazione di servizi e nuove funzioni dell’area, anche grazie a importanti opere pubbliche che prevedono una riqualificazione dell’area a verde antistante la chiesa dell’Assunta, una nuova viabilità dell’area con nuove piazze e spazi sociali.

All’incontro interverranno il sindaco di Castellaneta, l’Avv. Giovanni Gugliotti, il responsabile dell’area Urbanistica comunale, l’Ing. Vitangelo Giampetruzzi, il redattore del PUG e del PUE/PIRT, l’arch. Nicola Fuzio, e il redattore del PIRU “Costa”, l’Arch. Nicola Francesco D’Ippolito.

