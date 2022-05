Condividi subito la notizia

“Mostri in mostra” al Bastione San Giacomo è stata prorogata fino al 30 giugno 2022, in considerazione della richiesta costante di visitarla.La retrospettiva dei fratelli Magrì sarà visitabile ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20.Nei giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 (compreso il 2 giugno).Resta la disponibilità di aperture straordinarie in caso di prenotazioni di gruppi in orari diversi da quelli proposti. Info e prenotazionitel: 3478194946 – 3290073234

email: outgallery.segreteria@gmail.com

