Ho partecipato alla manifestazione spontanea indetta dai Sindacati, dalle Associazioni e dai Comitati Civici per esprimere solidarietà all’Assessora regionale Donatella Merra, oggetto di triviali dichiarazioni da parte del Consigliere regionale Rocco Leone, espresse in occasione del rinnovo dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Ieri è stata scritta un’altra pagina triste e poco edificante per la Regione Basilicata. Le frasi da cavernicolo del Consigliere Leone nei confronti della Assessora Merra rappresentano il livello più basso che si poteva raggiungere e danno la dimensione dell’uomo e del politico. Spero che l’immagine della massima assise regionale non venga ulteriormente offuscata, dato che dobbiamo impegnarci per risolvere i tanti problemi che affliggono la Basilicata.

Alla assessora Donatella Merra, ma prima ancora a Donatella Merra come donna e professionista, va tutta la mia solidarietà per quanto accaduto in Consiglio regionale. Quanto invece al Consigliere Leone spero davvero che, dopo la pessima figura fatta a livello nazionale e l’essersi cosparso il capo di cenere con le parole di pentimento, possa seriamente riflettere sull’importanza del collegamento tra cervello e lingua. Le sue dichiarazioni hanno provocato danni alla politica lucana tutta e al Consiglio regionale. Ma hanno provocato danni prima di tutto a lui stesso e alla sua presunta dignità.

Gianni Leggieri

Consigliere regionale del Movimento cinque Stell

