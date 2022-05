Condividi subito la notizia

Ne dà notizia il Presidente dell’Ente, Rocco Guarino nella convinzione di aver attivato un meccanismo virtuoso di azioni in favore dei cittadini sopperendo parzialmente alla carenza di personale e per garantire nuova occupazione sul territorio regionale

E’ stata infatti pubblicata nei giorni scorsi sul sito ufficiale dell’Ente, la Determina Dirigenziale nr. 802/2022 del 28 Aprile 2022 avente per oggetto: – Approvazione di schemi di tipo di bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato del comparto Funzioni Locali presso la Provincia di Potenza di:

– Nr. 6 unità di Categoria C, pos. econ. C1, profilo “Istruttore Amministrativo/Contabile”;

– Nr. 4 unità di categoria C, pos. econ. C1, profilo “Istruttore Tecnico”;

– Nr. 4 unità di categoria D, pos. econ. D1, profilo “Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile;

– Nr. 3 unità di categoria D, pos. econ. D1, profilo Istruttore Direttivo Tecnico” -.

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”, attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo dedicato.

I bandi sono stati inviati per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata nr. 19 parte II, nonché pubblicati all’albo pretorio della Provincia sul sito web Amministrazione Trasparente www.provincia.potenza.it

Gli stessi saranno anche trasmessi ai Comuni della Provincia di Potenza e ai Centri per l’impiego per la pubblicazione sui rispettivi albi pretori.

In allegato copia della determinazione Dirigenziale

Ufficio Stampa – Luigi Scaglione.

