Lunedì 9 maggio, dalle ore 9:30 alle 13, si terrà il webinar, dal titolo ‘I LEA e la ricerca di equilibrio tra i bisogni e la sostenibilità’, organizzato da Motore Sanità.

La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle relative tariffe è un percorso molto lungo e complesso poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina.

Inoltre l’applicazione dei LEA continua a presentare diseguaglianze nella applicazione tra le diverse Regioni Italiane, come puntualmente ed annualmente verificato dal Ministero della Salute.

In questo appuntamento metteremo a confronto i vari attori del sistema al fine di arrivare a proposte utili e necessarie ad un progressivo cambiamento e/o rivisitazione dei livelli elementari di assistenza.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso l’Hotel Nazionale – Sala Cristallo, Piazza di Monte Citorio, 131, a Roma.

Per accedere alla sede dell’evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email, salvo esaurimento disponibilità posti.

Tra gli altri, partecipano:

Vincenzo Atella, Dipartimento di Economia e Finanza, Università di Tor Vergata, Roma

Laura Avalle, Giornalista

Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera Deputati

Pierangelo Clerici, Direttore Medicina di Laboratorio e Biotecnologie diagnostiche ASST Ovest Milanese, Presidente AMCLI e FISMeLab

Maurizio D’Amora, Direttore Dipartimento Integrato Medicina di Laboratorio Asl Napoli 1 Centro

Pietro Fiocchi, Europarlamentare, Commissione Speciale per la Lotta contro il cancro

Antonio Fortunato, Direttore UOC Patologia Clinica ASUR Marche, Area Vasta 5, Ascoli Piceno

Mariapia Garavaglia, Già Ministro della Salute XI Legislatura, Presidente Fondazione Roche

Giulia Gioda, Direttore Mondosanità

Annalisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” – Presidente SIHTA

Agostino Ognibene, Direttore Dipartimento Medicina di laboratorio Osp. S.Donato, Arezzo

Annamaria Parente, Presidente 12° Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica

Laura Sciacovelli, Past President Sibioc Medicina di Laboratorio Padova

Lorenzo Terranova, Direttore Rapporti Istituzionali Confindustria Dispositivi Medici

Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC)

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

