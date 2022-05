Condividi subito la notizia

“Non è il tempo delle polemiche a tutti i costi, ma quello del richiamo al rispetto del decoro delle istituzioni e delle loro sedi, in ogni forma ed in ogni modalità”.Un richiamo al rispetto delle persone e dei ruoli rivestiti, viene oggi dalla Consigliera Provinciale di Forza Italia, Giovanna Di Sanzo.“E’ fuori discussione e lo dico a gran voce, la solidarietà all’assessore Donatella Merra ed al suo essere donna prima ancora che rappresentante istituzionale la cui dignità va salvaguardata comunque ed ovunque e non solo citando lo spiacevole episodio”.

