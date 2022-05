Condividi subito la notizia

Vi ricordo che a UniSalento si svolgerà domani, mercoledì 4 maggio 2022, il seminario “Tecnologia e classe arbitrale. Le nuove prospettive del calcio”.Si tratta di un seminario dedicato a Daniele De Santis, apprezzato arbitro prossimo ad approdare al calcio professionistico, tragicamente scomparso nel settembre 2020. Il seminario è stato organizzato dal corso di laurea in “Diritto e management dello sport” ed è in programma alle ore 10.30 nell’aula magna del Dipartimento di Scienze giuridiche (edificio R2, complesso Ecotekne, ingresso dalla via per Arnesano).

