17 maggio 2022 – Venosa / 18 – 20 maggio 2022 – Matera

La 23a edizione del Lucania Film Festival 2022 è la prima nella sua nuova veste abbinata a un Paese, associata a una tradizione, armonizzata a una cultura: l’iniziazione a questo nuovo format è nell’immensa e ancestrale sapienza ebraica.

Si parte da Venosa, dove si trovano le catacombe ebraiche risalenti ai secoli IV e VI d.C. e attraverso epigrafi e incisioni le Tracce Ebraiche ci illustrano quell’insopprimibile esigenza umana di provare a fermare l’Immortale in un segno, di offrirne testimonianza in un vestigio; come cerca di fare il Cinema.

Dall’antica calcarenite delle suggestive catacombe, le Tracce portano all’unicum architettonico del tufo di Matera – Capitale Europea della Cultura 2019 – dove il fruitore può immergersi in lectio magistralis di Scrittura e Letteratura e in affascinanti performance di Teatro e Danza ebraica: espressioni del corpo, intelletto e spirito si dilettano in parola e azione; il Festival si scopre festa arcaica e contemporanea, una preghiera che si intona e balla con il Sacro.

Srotolando l’alfabeto ebraico – del quale saranno offerti preziosi approfondimenti – si attraversa il principio nascente e la rivelazione finale di tutte le cose: sono infatti le lettere stesse, “pronunciate” dallo spirito cosmico, ad aver creato il mondo. Non sono lettere meramente funzionali a strutturare la parola, ma lettere “cariche” di potenza generativa: ad ogni lettera corrisponde una forma animata, un suono evocativo, una vibrazione universale. Un alfabeto che è vivo, eppure nella sua essenza resta indicibile.

Dall’archeologia, le Tracce Ebraiche, ci conducono ad un Festival che oltre ad offrire opere cinematografiche sulla cultura ebraica si estende al di là dello spazio dello schermo e delle sale, si proietta oltre i giorni della kermesse; un meta-festival che si fa valorizzazione del territorio, scoperta delle radici culturali e religiose comuni, educazione nelle scuole, opportunità sinergiche nella consumazione di pasti Kosher e approfondimenti con accademici di alto carisma intellettuale, fino alla celebrazione dello Shabbat: il calendario delle festività sacre aderisce alla cadenza della natura senza smettere di anelare al soprannaturale.

L’edizione 2022 del Lucania Film Festival, dalla celebrazione della Settima Arte si fa appuntamento per il recupero del rituale, risveglio del momento per la contemplazione, occasione per la meditazione. Un Festival che si relaziona con le città che lo circondano, con gli abitanti del mondo, che conserva memoria del passato e slancio verso il futuro, e che così si eleva alla speculazione metafisica alla scoperta di un Divino relazionale, inconcepibile senza il suo popolo. Alla scoperta di una filosofia dell’Altrove insondabile ma che trae dalla storia e dalla memoria, sospeso tra una distanza incolmabile e un patto sempre immanente: paradossi fecondi che puntano a trascendere la condizione umana, linguaggi che aspirano all’Eterno, come l’Arte e il Cinema.

Info e prenotazioni: www.lucaniafilmfestival.it

Tracce Ebraiche si avvale del patrocinio: UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Ambasciata d’Israele d’Italia, CSE – Centro di Studi Ebraici, Università di Napoli L’Orientale, Comune di Venosa, Provincia di Matera, Comune Matera, Matera 2019, Rai Scuola, Rai Cultura – Arte.

PROGRAMMA “SPECIALE LFF – TRACCE EBRAICHE”

>> 17 MAGGIO 2022 > H 17:00 / 21:00 – CASTELLO ARAGONESE – VENOSA

h. 17:00 / 19:00 – Sala del Trono / Loggiato

Forum interdisciplinare “Le catacombe ebraiche di Venosa. Tutela e valorizzazione tra passato, presente e futuro” con GIANCARLO LACERENZA (Presidente Centro Studi Ebraici), LUIGINA TOMAY (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Basilicata), MARIANNA IOVANNI (Sindaco di Venosa), MASSIMO OSANNA (Direttore Generale Musei – MIC), DARIO DI SEGNI (Fondazione per i Beni culturali ebraici in Italia

h. 19:00 / 20:30

Focus “I riti della cultura ebraica” a cura di MIRIAM CAMERINI

h 20:30

Performance – Viaggio nella musica

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

>> 18 MAGGIO 2022 > H 17:00 / 21:30 – EX OSPEDALE S. ROCCO – MATERA

h. 17:00 / 19:00

Lectio Magistralis “Italia e Israele allo specchio: rappresentazioni dell’altra nazione nelle cinematografie dei due paesi” a cura di ASHER SALAH

h 19:00 / 20:30

Lectio Magistralis “Dybbuk e Taranta. Donne e storie di possessione. Ebraismo e Tarantismo” con l’antropologo FERDINANDO MIRIZZI e MIRIAM CAMERINI

h 20:30

Performance di Danza Contemporanea “Jewish Soul” – coreografie di MARIO PIAZZA, coreografo assistente LUDOVIC PARTY, interpreti: le allieve del Liceo Musicale – Coreutico ISIS “Pitagora” – Montalbano J.

Inaugurazione Mostra Cinetica “Dall’Aleph alla cinetica. Un alfabeto in metaverso” – Artiste Martina Venturini, Rosita Uricchio, Olga Poliektova, Tatiana Poliektova

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

>> 19 MAGGIO 2022 > H 09:00 / 20:00 – EX OSPEDALE S. ROCCO – MATERA

h. 9:00 / 12:00

Laboratori scolastici di Cucina Kasher con il rabbino maggiore ARIEL FINZI

h. 17:00 /19:00

Lectio Magistralis “Ortoprassi della Cucina Ebraica” con il rabbino ARIEL FINZI

Workshop “La panificazione della Challah”

h. 19:00 /20:30

Il rabbino maggiore Ariel Finzi incontra la comunità ebraica lucana e pugliese e il pubblico

h. 20:30 / 19:00

Concerto/Spettacolo “Caffe Odessa” con MIRIAM CAMERINI (voce), MANUEL BUDA (chitarra e saz), BRUNA DI VIRGILIO (violoncello), ROUBEN VITALI (clarinetto)

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

>> 20 MAGGIO 2022 > H 17:00 / 22:00 – EX OSPEDALE S. ROCCO – MATERA

17:00 / 20:00

Laboratorio di scrittura a cura di ANNA LINDA CALLOW

h. 20:30 – Matera

Cena / Spettacolo “Lo Shabbat di tutti. Il Sabato ebraico” di MIRIAM CAMERINI, con ROUBEN VITALI, MANUEL BUDA e BRUNA DI VIRGILIO

PROGRAMMA PER LE SCUOLE

A seguito di seminari e laboratori realizzati all’interno delle scuole nei mesi di marzo/aprile, i ragazzi degli istituti che hanno aderito al progetto, incontreranno gli esperti con cui hanno realizzato le performance di danza, i saggi musicali e gli elaborati letterari. Di seguito il programma a loro dedicato

>> 17 MAGGIO 2022 > H 09:00 / 13:00 – CASTELLO ARAGONESE – VENOSA

h. 9:00 / 10:30

“Ebrei in Basilicata – Le catacombe di Venosa” con il prof. GIANCARLO LACERENZA

h. 10:30 / 14:00

Visite guidate – Catacombe ebraiche e Parco Archeologico di Venosa

>> 18 MAGGIO 2022 > H 09:00 / 12:00 – EX OSPEDALE S. ROCCO – MATERA

h. 9:00 / 12:00

Laboratori scolastici “I rituali ebraici” con MIRIAM CAMERINI – “Il Cinema Sociale israeliano” con ASHER SALAH

>> 19 MAGGIO 2022 > H 09:00 / 13:00 – EX OSPEDALE S. ROCCO – MATERA

h. 9:00 / 12:00

Laboratori scolastici Cucina Kasher con il rabbino maggiore ARIEL FINZI

>> 20 MAGGIO 2022 > H 09:00 / 13:00 – EX OSPEDALE S. ROCCO – MATERA

h. 9:00 / 12:00

Laboratori scolastici “La scrittura e l’alfabeto ebraico” con ANNA LINDA CALLOW

Si ringraziano le scuole aderenti: ISIS “Duni-Levi” – Matera, ISIS “Pitagora” – Montalbano Jonico, ISIS “Orazio Flacco” – Venosa, ISIS “Orazio Flacco” – Potenza, ISIS “T. Stigliani” – Matera, ISIS “A. Turi” – Matera.

