Condividi subito la notizia

Negli scorsi giorni, l’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata ha preso parte all’assemblea straordinaria di AGD Italia, con la presenza del delegato Giuseppe Lentini, per prorogare la carica del direttivo di 2 anni, approvato con larga maggioranza. L’assemblea ha dunque conferito fiducia per altri due anni al direttivo in carica con la presidenza di Gianni Lamenza. Il senso della proroga è scaturita dal fatto di poter dare continuità alle attività iniziate e rimaste incomplete o sospese a causa delle restrizioni della pandemia. Durante l’Assemblea è stato approvato il bilancio economico e sociale e si è parlato inoltre di tecnologie e di problematiche legate al diabete 1 nelle varie realtà nazionali.

Nell’intensa due giorni livornese, si sono ritrovati presidenti e delegati da tutta Italia per un importante momento di ricarica e di forza per andare avanti e coltivare nuovi stimoli. L’incontro è servito a definire programmi e attività future, condividere idee e ripartire con rinnovato entusiasmo, dopo un lungo e difficile periodo dovuto alla pandemia. Il delegato Lentini ha inoltre preso parte a due importantissimi seminari, il primo “Competenze Comunicative del Dirigente di una ODV/APS” ha trattato argomenti utili sulle competenze comunicative dei dirigenti, in particolare su come impostare un discorso a seconda degli interlocutori, che siano istituzioni o famiglie. Il secondo convegno, “Farmaci & Tecnologie al servizio della qualità della vita”, è servito per approfondire le tematiche sulle nuove tecnologie affinché ogni regione possa affidarsi a sistemi sempre più all’avanguardia che rendono la vita di pazienti e famiglie meno complicata.

Unica realtà regionale affiliata ad AGD Italia, l’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, che opera ormai da diversi anni sul territorio lucano in favore di bambini ragazzi affetti da diabete di tipo 1, accoglie favorevolmente queste iniziative, partecipando attivamente, con interesse ed entusiasmo. Si tratta di momenti fondamentali di confronto con altre realtà nazionali, di scambio di idee e buone pratiche. Non sono mancati complimenti ed elogi da parte del Direttivo AGD Italia, per quanto di buono AGGD Basilicata sta facendo sul territorio in così pochi anni dalla sua costituzione. Infatti, l’associazione lucana è molto attenta su vari fronti, tra questi l’accoglienza delle famiglie e la battaglia per la figura dello psicologo nel team diabetologico. E saranno questi alcuni argomenti dell’incontro che AGGD Basilicata organizzerà per il 15 Maggio a Matera, proprio per approfondire e sensibilizzare le istituzioni e i cittadini su una patologia ancora poco conosciuta come il diabete di tipo 1.

Correlati