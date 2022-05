Condividi subito la notizia

Donato Pessolano, segretario Regionale «Cicala rieletto per il rotto della cuffia,

ma a sconvolgere tutti è l’episodio che ha visto protagonista Leone a discapito

dell’Assessore Merra: una vergogna senza fine»

Il dottor Leone ancora una volta si fa protagonista di un teatrino che ha superato

ogni limite. Nella seduta odierna per la elezione del Presidente del Consiglio

Regionale una donna, una istituzione politica, una professionista viene offesa modo

vile e spregevole. «Cicala – afferma Donato Pessolano, segretario Regionale di

Basilicata in Azione, è stato rieletto per il rotto della cuffia, ma a sconvolgere tutti è

l’episodio che ha visto protagonista Leone a discapito dell’Assessore Merra: una

vergogna senza fine». Con queste parole Pessolano commenta l’increscioso

episodio, ormai divenuto il cardine della giornata odierna. «Le donne – prosegue –

non sono solamente quote rosa da dover inserire necessariamente, è bene che

siano proprio loro a prenderne atto. Le donne sono protagoniste della politica,

devono esserlo ma non perché la legge lo richiede. Leone si è dimostrato per quello

che è, ed ora tutti siamo a conoscenza delle sue espressioni sessiste. Cito le parole

della della Commissione Regionale Pari Opportunità della Regione Basilicata “Se è

difficile, infatti, condividere con le donne che offrono il proprio impegno nella vita

politica, le posizioni di responsabilità istituzionale nonché i ruoli di

rappresentanza e di governo della regione, attenendosi ai numeri strettamente

necessari al rispetto del livello minimo di civiltà, risulta estremamente facile,

ridondante e quasi scontato, abbandonarsi in considerazioni, apprezzamenti e

consigli che nulla hanno a che vedere con la civiltà che si chiede a chiunque, sia

uomo della strada che a quello delle istituzioni”».

Il dottor Leone ha chiaramente sottolineato la sua totale incapacità nel gestire

l'emergenza sanitaria, nel mantenere il suo posto in regione senza rinunciare mai

alla sua inciviltà nelle parole e negli atti.

«Faccio gli auguri di buon lavoro a Carmine Cicala, anche se Leone ha rubato la

scena al neoeletto Presidente. La mia totale solidarietà all’Assessore Donatella

Merra, è impensabile che si assista a queste scene inqualificabili. Chiediamo

provvedimenti immediati. La Basilicata e i lucani non merita questo. Donatella

Merra non merita questo. Le donne e gli uomini della politica lucana non meritano

di rapportarsi con Leone. È necessario mettere al centro la Basilicata – conclude –

estirpando dalla politica lucana chi fa il male di questa Regione».

