Condividi subito la notizia

DOMANI 3 MAGGIO MANIFESTAZIONE ALLE 12 DAVANTI ALLA REGIONE

Domani, 3 maggio, alle 12, Cgil Cisl Uil Basilicata terranno una manifestazione aperta alla

partecipazione di tutte le forze democratiche, le associazioni, le forze civili, i cittadini, uomini

e donne, per chiedere le immediate dimissioni del consigliere Rocco Leone in seguito al

gravissimo episodio avvenuto nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale nel

quale lo stesso si è rivolto all’assessora Donatella Merra utilizzando un linguaggio volgare e

sessista, rivolgendole frasi oscene, irripetibili e inaccettabili già in un contesto “ordinario” e a

maggior ragione in quella che è la massima assise istituzionale e politica della regione.

Uno spettacolo indecoroso che conferma, qualora qualcuno ne avesse ancora il dubbio, la

becera cultura maschilista in cui le donne chiamate a ricoprire incarichi politici e istituzionali,

ma anche in altri contesti, da quello lavorativo a quello domestico, sono costrette ad operare,

nonché l’inadeguatezza di molti dei rappresentanti politici e istituzionali.

È il momento di dire basta ad alta voce: invitiamo i cittadini, i partiti, le associazioni, tutti

coloro che ritengono inaccettabile tale cultura a partecipare domani mattina in viale

Verrastro, a Potenza, davanti alla sede della Regione Basilicata per chiedere le dimissioni

del consigliere Leone.

Le Segreterie Regionali CGIL CISL UIL

Potenza, 2 maggio 2022

Correlati