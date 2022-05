Condividi subito la notizia

Si terrà domani, martedì 3 maggio, alle ore 11, negli spazi del Centro Servizi per le Famiglie di Carrassi, San Pasquale, Mungivacca in viale Unità d’Italia 63/c, l’inaugurazione della Casa della salute dei bambini, un presidio gratuito dell’assessorato comunale al Welfare che si avvale del sostegno di enti, dipartimenti sanitari E singoli e specialisti per la promozione del benessere di tutti i bambini e le bambine della città..

All’inaugurazione interverranno l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, la coordinatrice del servizio Elena Santoro e il funzionario comunale POS Famiglie e Minori Francesco Elia.

