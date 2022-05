Condividi subito la notizia

Dimissioni direttore generale Aql: Uil-Uiltec, cresce allarme

Le dimissioni del direttore generale dell’Acquedotto lucano, Andrea Volpe, nominato solo pochi mesi fa, sono motivo di grande preoccupazione per il sindacato, per i dipendenti della società, gli utenti che sono le famiglie lucane. A sostenerlo i segretari regionali della Uil e della Uiltec Vincenzo Tortorelli e Giuseppe Martino. Dopo questo che appare come un ‘autentico fulmine al ciel sereno’ le ricorrenti voci di rischio default per Aql – aggiungono i segretari Uil e Uiltec – allarmano di più. Da tempo abbiamo chiesto a Bardi, presidente della Regione che è il maggiore azionista di Aql, un confronto innanzitutto per fornire le informazioni necessarie a fugare ogni dubbio sulla gestione di una società essenziale per uno dei servizi primari ai cittadini. A questo punto l’incontro non è più rinviabile perché si diano notizie certe senza nascondersi dietro generici e poco credibili “problemi personali” . Per la Uil Aql ha un ruolo importante da svolgere al quale non può derogare.

