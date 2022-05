Condividi subito la notizia

“Oggi è stata celebrata un’udienza davanti al Tribunale di Bari che mi vedeva imputato per una presunta diffamazione a causa di un articolo del 2017 pubblicato sul sito GranoSalus. Il pezzo riguardava alcune pratiche commerciali e in particolare l’importazione di grano dall’estero. Sono lieto che il Tribunale di Bari abbia accolto le eccezioni di incompetenza territoriale proposte anche dal mio difensore, l’avvocato Giampiero Milone del foro di Bari, demandando la questione al mio Giudice Naturale precostituito per legge”.

A dichiararlo è il senatore Saverio De Bonis, in seguito alla decisione presa oggi dal Tribunale di Bari nell’ambito del procedimento a suo carico per presunta diffamazione.“Il Tribunale di Matera – aggiunge De Bonis – dovrà ora valutare non solo la fondatezza delle ipotesi accusatorie ma anche la procedibilità della querela visto che ITALMOPA, la parte offesa, non rappresenta in via esclusiva tutte le industrie molitorie, e non è mai citata negli articoli contestati. Sono felice perché dopo le precedenti archiviazioni su Foggia e Matera e la vittoria in sede civile che mi hanno visto coinvolto sempre per asserite diffamazioni, anche il Tribunale di Bari ha rimesso gli atti al Foro competente. Anche il viaggio più lungo inizia con un piccolo passo: bene, oggi è stato compiuto quel primo passo verso la giustizia”.

