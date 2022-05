Condividi subito la notizia

Da oggi per i cittadini e i professionisti di Martina Franca entra in campo una ulteriore novità, il Servizio comunale per la Transizione Digitale ha, infatti, attivato lo Smart ANPR attraverso cui è possibile richiedere anche certificati relativi ad altre persone rispetto ai componenti del proprio nucleo familiare.

Si tratta di una importante novità soprattutto per i professionisti che usufruendo di questo servizio hanno la possibilità di richiedere e ottenere certificati anagrafici anche per soggetti terzi.

Si ricorda che sino ad oggi, tramite il Sito istituzionale del Comune di Martina Franca, era già possibile scaricare i certificati anagrafici ma solo per i componenti del proprio nucleo familiare.

Per richiedere i certificati trsmite Smart ANPR occorre essere in possesso dei dati anagrafici del cittadino per cui si richiede il certificato. Al servizio si accede con il proprio SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o mediante la propria carta di identità elettronica (CIE).

I servizi sono disponibili attraverso i seguenti canali:

il sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

il portale Smart ANPR messo a disposizione dal Comune di Martina Franca

l’applicazione “Smart ANPR Servizi Locali SPA” scaricabile da App Store o Google Play

I servizi di ANPR e Smart ANPR consentono il rilascio delle seguenti tipologie di certificati: anagrafico di matrimonio, anagrafico di nascita, anagrafico di unione civile, di cittadinanza, di contratto di convivenza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza in convivenza, di stato civile, di stato di famiglia, di stato di famiglia, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato di famiglia e di stato civile, di stato libero, storico di cittadinanza e storico di residenza.

L’ampliamento dei servizi di certificazione anagrafica rientra in una più ampia azione di potenziamento dei servizi al cittadino e di miglioramento dei rapporti fra uffici comunali e cittadini.

Il Comune di Martina Franca, primo in Puglia, nel 2021 ha attivato una convenzione in virtù della quale i tabaccai della città effettuano il rilascio dei certificati anagrafici, per il richiedente e per il proprio nucleo familiare. Analogamente nelle scorse settimane il servizio è stato attivato nelle edicole della Città che hanno aderito.

