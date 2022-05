Condividi subito la notizia

L’Azienda Sanitaria di Matera il 4 maggio, in occasione della giornata mondiale dell’asma, ha

organizzato delle visite con spirometria presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Le visite verranno effettuate nel reparto di Pediatria, corpo C, dalle 9.00 alle 13.30.

A partire dal 1998, su iniziativa della Global Initiative for Asthma (GINA), il primo martedì del mese

di maggio si tiene, ogni anno, la giornata mondiale sull’asma.

Il progetto è sostenuto dal 2012 anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il quale

stima che nel mondo ci siano 339 milioni di persone che soffrono di asma. In Italia i dati dell’ultimo

studio SIDRIA mostrano una prevalenza di asma attorno al 10% dei bambini.

La SIMRI, Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili, in collaborazione con Federasma e

Allergie, fornirà, in tutta Italia, materiale informativo e spirometrie gratuite alla popolazione.

