In occasione della Giornata Mondiale del Colore venerdì 6 maggio via Galileo Galilei si tingerà dei colori della pace per la prima edizione di Street Colors.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Genitori Melfi, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’I.I.S. Federico II di Svevia e del Liceo Artistico Mario Festa Campanile ed è rivolta a tutti i bambini.

Circa 400 i bambini che hanno già aderito all’iniziativa, ovvero gli alunni di tutti gli istituti di ogni ordine e grado di Melfi.

Così dalle 9:00 alle 18:00 via Galileo Galilei si riempirà di bambini e di colori, per realizzare insieme il dragone arcobaleno della pace. Il Dragone, simbolo della città federiciana, partirà infatti dal Liceo Scientifico e si estenderà fino al Liceo Artistico, occupando l’intera via Galilei, area dove hanno sede le scuole di Melfi.

Duplice l’obiettivo dell’iniziativa: da un lato c’è la voglia di aderire alla Giornata Mondiale del Colore, dall’altro quella di cogliere l’occasione per sensibilizzare sull’importanza della pace nel delicato momento storico che stiamo vivendo.

La partecipazione all’evento è gratuita e resa possibile grazie alla collaborazione delle attività commerciali della zona e, se la mattina sono attesi i bambini delle scuole dei dintorni, il pomeriggio l’invito è esteso a tutti i bambini, senza necessità di prenotazione.

A realizzare il Dragone saranno proprio i bambini, insieme agli alunni del Liceo Artistico Festa Campanile e con la collaborazione di dirigente e docenti, i quali si occuperanno della parte tecnica, organizzativa e di coordinamento. Verranno utilizzate vernici atossiche, simili a quelle per la segnaletica stradale.

Nel corso dell’iniziativa non mancheranno momenti di convivialità. Altresì la manifestazione riserverà delle sorprese.

Costituitosi lo scorso dicembre, il Comitato Genitori Melfi ha già messo in campo una serie di iniziative (la “Pesca Solidale” e “Un sasso per un sorriso”, per citarne alcune). “Crescere per volare insieme” lo slogan che le accompagna. In programma anche diversi convegni su tematiche quali la dislessia, con associazioni del posto e referenti a livello nazionale. Lo scopo è favorire la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia e promuovere iniziative rivolte anche a tutti gli alunni.

Per tutte le informazioni sulla prima edizione di Street Colors è possibile consultare la pagina Facebook del Comitato Genitori Melfi: https://www.facebook.com/Comitato-Genitori-Melfi-102424832201803

Maria – Presidente Comitato Genitori Melfi tel. 3294785339

Marigey – Vicepresidente Comitato Genitori Melfi tel. 3334075206.

