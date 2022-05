Condividi subito la notizia

Sabato 7 maggio, a partire dalle ore 10:00 presso il Campo Sportivo di Filiano si svolgerà il grande e colorato raduno di pappagalli dell’Associazione Passione Pappagalli Free Flight. Saranno presenti i soci provenienti da tutta Italia con i loro magnifici volatili, la Presidente Chiara Alessandrini e il famoso attore comico Enzo Salvi, nonché Vicepresidente dell’associazione.

L’evento è organizzato dall’Associazione Pro Loco di Filiano e sponsorizzato da Clematis srl, con il patrocinio del Comune di Filiano e dell’UNPLI Basilicata.

I pappagalli hanno sempre destato un grande fascino nell’uomo, per i loro magnifici colori, la loro capacità di parlare e per la loro maestria nel volo. È proprio il volo l’essenza di questo magnifico animale: anima libera, tutto in lui parla di “volare”, dalla struttura delle ossa a quella delle penne. Tutti i pappagalli hanno diritto di volare in libertà per esprimere la loro personalità ed è proprio questo uno degli scopi principali dell’Associazione Passione Pappagalli.

Con il passare degli anni, grazie all’impegno dell’Associazione, si è compreso che i pappagalli hanno delle necessità molto più grandi di quello che si credeva, così dalle piccole gabbie sterili si è passati a strutture sempre più idonee, giochi per intrattenerli dentro le voliere, fino a sognare di farli volare liberi.

«Dopo un lungo periodo di restrizioni e isolamento sociale, insieme al Consiglio di Amministrazione, ho voluto realizzare questo evento che regalerà momenti di spensieratezza e leggerezza non solo ai bambini, ma a tutta la comunità.» dichiara Maria Santarsiero, Presidente della Pro Loco di Filiano.

Al raduno di pappagalli parteciperanno anche gli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia” Avigliano frazioni – Filiano”. Lo scopo, oltre a quello di far divertire i ragazzi è anche di sensibilizzarli alla cura degli animali e ad incentivare una cultura relazionale libera dal controllo e dal dominio da parte dell’uomo. Ogni specie animale ha caratteristiche uniche che vanno incentivate e lasciate libere di esprimersi.

