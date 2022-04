Condividi subito la notizia

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza della sede Centrale e della sede distaccata di Melfi, in data odierna alle ore 15.00 circa sono intervenuti sul monte Vulture nel comune di Atella (PZ) per soccorrere un uomo che con il parapendio aveva effettuato un atterraggio di emergenza rimanendo bloccato tra i rami di un albero ad un’altezza di 15mt circa.

I VV.F. hanno raggiunto l’uomo con tecniche Speleo Alpino Fluviali, hanno assicurato l’uomo con una corda ed è stato portato in sicurezza a terra.

I VV.F hanno successivamente provveduto anche al recupero della vela del parapendio.

L’uomo di 64 anni con lievi contusioni, è stato affidato alle cure del 118 presente sul posto.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con 1 autopompa, 2 fuoristrada e 2 furgoni con attrezzature Speleo Alpino Fluviali per un totale di 11 unità.

L’intervento si è concluso alle 18:00.

Sul posto 118

Correlati