Una parola preziosa “condivisione” è stata il filo conduttore dei due incontri svoltosi nella giornata di venerdì 29 aprile 2022 nell’ambito del progetto “La Pro Loco a Scuola” che vede Pro Loco e scuola insieme in favore delle nuove generazioni.

Il progetto è promosso dalla Pro Loco di Filiano in collaborazione con l’I.C. “Federico II di Svevia” Avigliano frazioni – Filiano e la locale Biblioteca e con il patrocinio del Comune di Filiano, ed è rivolto agli alunni della classe V della Scuola Primaria e delle classi I, II e III della Scuola secondaria di primo grado del plesso di Filiano.

Protagonisti della giornata gli operatori volontari di Servizio civile Pro Loco che hanno relazionato su cosa sono e cosa fanno le Pro Loco, e su cos’è e come funziona il Servizio civile universale.

I volontari Angelo Zaccagnino e Maria Gruosso hanno raccontato il mondo delle Pro Loco e quale ruolo svolgono, mettendo in luce l’enorme lavoro che, quotidianamente, portano avanti le donne e gli uomini delle Pro Loco, senza chiedere nulla in cambio.

I volontari Mericarmen Caraffa, Luca Pace e Mariacarmela Santoro hanno illustrato la struttura del Servizio civile, ponendo l’accento sull’esperienza che li vede coinvolti in un ambiente dinamico e stimolante come la Pro Loco di Filiano.

Incontri molto costruttivi e vivaci, i cui alunni partecipanti hanno posto molte domande ai relatori.

Vito Sabia – ideatore e curatore dell’iniziativa – dichiara: «Una scelta precisa quella di collaborare, in forma completamente gratuita, con la scuola, in un’ottica di servizio e di scambio. Abbiamo voluto mettere in risalto l’importanza dei volontari che animano le nostre Pro Loco e allo stesso tempo abbiamo voluto mostrare le Pro Loco come luoghi di crescita e accoglienti».

Durante gli incontri è stato proiettato il video promozionale “What makes Filiano” ed è stato presentato il progetto “Ti racconto il mio paese!” che vedrà protagonisti ancora i bambini e ragazzi di Filiano durante l’estate prossima.

