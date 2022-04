Condividi subito la notizia

di Michele Selvaggi

PISTICCI. La Parrocchia San Pietro e Paolo della nostra città, guidata dal Parroco don Rosario Manco, omaggia, domenica 1 maggio, l’arrivo della statua della Madonna delle Grazie della omonima chiesetta nella Valle del Cavone a circa un paio di chilometri dall’abitato di Pisticci. E’ il rito primaverile che la nostra città riserva alla miracolosa immagine della Madonna che si festeggia in modo solenne il 21 novembre di ogni anno. Questo il programma, esclusivamente religioso, semplice ma significativo, messo a punto dalla Parrocchia: ore 9,oo Santa Messa nella Cappella di San Rocco a Corso Margherita. Ore 11,00 Santa Messa in Chiesa Madre; ore 17,00, traslazione della sacra immagine della Madonna , in macchina , dalla cappella a Lei dedicata nella Valle del Cavone, fino alla piazzetta del Calcetto nel rione Croci. Alle ore 17,30 si procederà alla solenne processione dalla piazzetta del Calcetto fino alla Chiesa Madre, percorrendo le strade principali della città. Al suo arrivo in Terravecchia, intorno alle ore 19,00, celebrazione della Santa Messa officiata dal Parroco don Manco. Alle ore 20,00 la sacra immagine, sempre in processione, verrà traslata nella Cappella di San Rocco dove resterà esposta per tutto il mese di Maggio e dove i fedeli potranno visitarla e adorarla. Al termine del mese di Maggio, la statua sarà riaccompagnata nella sua sede naturale della cappella della valle. Per la storia, vogliamo ricordare che la cappella di Santa Maria delle Grazie, solo da qualche anno restaurata, nei primi anni dell’800, fu distrutta dalle frane frequenti in tutto il versante collinare. La stessa fu ricostruita intorno al 1820. Il suo interno successivamente fu decorato dall’artista pomaricano “ l’Architetto di Casa Reale”, Francesco Antonio Selvaggi, che all’epoca operò con successo, anche nei palazzi Reali di Napoli e Reggia di Caserta, espressamente chiamato dal Re Ferdinando II° di Borbone. Lo stesso artista, tra l’altro, ha lasciato la sua impronta operando anche nella nostra città Pisticci, dove ha realizzato la bella e ammirata torre dell’orologio di Piazza San Rocco.

