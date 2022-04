Condividi subito la notizia

“Con il ritorno delle celebrazioni per la Madonna nera di Viggiano e della processione al sacro monte, i lucani si riappropriano di uno dei riti sacri più importanti che li unisce nella devozione per la sua patrona. L’appuntamento di quest’anno è importante perché coincide con la fine dello stato di emergenza e la “liberazione” dalla mascherina. Sono sicuro che i tanti fedeli, che con gioia vorranno nuovamente vita alla tradizione, sapranno osservare prudenza e responsabilità.

Le celebrazioni per la Madonna nera di Viggiano sono un momento di grande fede identitaria. Giovani e meno giovani, ancora una volta, commineranno insieme in onore della Madonna. Questa testimonianza di unione e di preghiera rappresenta lo spirito autentico del nostro popolo che ha sempre affrontato il suo cammino in modo coeso e con grande fede. I giorni che verranno non saranno facili. Per uscire della crisi che la pandemia ha generato ci vuole tenacia. Sono certo che la preghiera che ogni lucano rivolgerà alla sua Madonna sarà per trovare incoraggiamento e esortazione a continuare il cammino. Questa è la forza dei lucani che affonda le sue radici anche nel culto per la Madonna nera”.

Queste le parole del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in occasione delle celebrazioni per la Madonna nera di Viggiano.

