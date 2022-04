Condividi subito la notizia

Ha preso avvio nelle scorse settimane presso una terza classe di indirizzo Chimica e Biotecnologie dell’IISS Pacinotti di Taranto il progetto RECiProCo (Realizzazione di strumenti e iniziative sull’economia circolare a vantaggio dei consumatori) – School Living Lab, realizzato da ENEA – Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali, in collaborazione con la Camera di commercio di Taranto, nell’ambito dell’omologa convenzione ENEA – Ministero dello Sviluppo Economico.

La provincia di Taranto è stata, infatti, individuata dall’Agenzia nazionale quale territorio d’interesse, insieme a Bologna ed Anguillara (RM), per un percorsodidattico volto a divulgare la conoscenza delle tematiche di economia circolare.

Referenti progettuali per l’ENEA sono il dr. Rocco Pentassuglia e la dott.ssa Carolina Innella:

«Come indicato nell’Agenda ONU 2030 e nel Green new deal europeo, è sempre più urgente operare una transizione verso un sistema economico più resiliente e sostenibile. Questa transizione riguarda tutti gli ambiti e può realizzarsi attraverso l’implementazione di strategie, metodologie e tecnologie di economia circolare che coinvolgono tutti i portatori di interesse (ricerca e formazione, pubblica amministrazione, imprese, cittadini e terzo settore). La transizione necessita anche di un indispensabile cambiamento degli stili di vita, che devono ispirarsi ad un uso più consapevole delle risorse disponibili. Il Dipartimento Sostenibilità di ENEA, attraverso il Progetto RECiProCo, si rivolge anche agli studenti dei tre territori pilota perché i giovani, oltre che essere consumatori, saranno sempre più i protagonisti del mondo produttivo di domani, un mondo che non ha altra scelta che quella di imparare ad essere più sostenibile e circolare».

«È pienamente in linea con la nostra programmazione l’adesione della Camera di commercio a questo percorso informativo e formativo di grande interesse per il nostro territorio, anche in prospettiva futura – commenta il Commissario Straordinario, on. Gianfranco Chiarelli. Da anni supportiamo i PCTO scolastici, proponendo moduli formativi specifici sullo sviluppo sostenibile, proprio perché crediamo sia fondamentale formare le giovani generazioni ad un nuovo modo di immaginare l’economia e, conseguentemente, a diventare cittadini ed imprenditori consapevoli e attenti all’impatto su società, persone e ambiente. Collaborare con ENEA, nell’ambito delle funzioni Orientamento ed Economia civile, è stato, dunque, naturale e sono lieto che l’IISS Pacinotti, particolarmente attivo su questi temi, stia seguendo con tale impegno».

«Il ruolo formativo della Scuola è quello di promuovere negli studenti la comprensione di tematiche globali e locali complesse favorendo in loro lo sviluppo di un pensiero critico e di un agire concreto nella propria realtà territoriale. Per questo motivo – commenta il Prof. Vito Giuseppe Leopardo Dirigente dell’Istituto Pacinotti diTaranto – la nostra scuola, sempre impegnata in attività progettuali sui temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, ha aderito, al progetto “RECiProCo” promosso dal Dipartimento Sostenibilità di Enea in collaborazione con la Camera di Commercio di Taranto. Il progetto è divenuto attività PCTO per la classe IIIA Chimica e Biotecnologie ambientali del nostro Istituto, e la sua validità sta proprio nel trattare tematiche complesse, come la transizione ecologica e l’economia circolare, in modo approfondito, chiaro e stimolante. Ogni studente diviene, dunque, protagonista del proprio futuro acquisendo una nuova percezione di cittadinanza attiva, empatica, responsabile ed inclusiva».

