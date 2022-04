Condividi subito la notizia

Non sarà necessario nessun processo per dimostrare la mia estraneità ai fatti che mi furono contestati in un esposto dell’opposizione.

Non sarà necessario perché non c’è stato alcun reato, perché la magistratura, nella quale ho sempre riposto la mia totale fiducia, ha riconosciuto che abbiamo sempre amministrato nell’interesse della nostra comunità.

Ho sempre preferito mantenere un profilo istituzionale, con un doveroso silenzio rispetto a questa vicenda che, lo confesso, mi ha amareggiato anche per il coinvolgimento di altri soggetti, tra i quali funzionari che hanno riversato passione e professionalità nel lavoro svolto per l’amministrazione comunale.

È paradossale, infatti, che sia stata contestata un’operazione favorevole alle casse comunali, con un debito da sentenza che è stato ridimensionato, grazie a una transazione, che ha quindi fatto risparmiare risorse alle casse comunali.

Non ci aspettavamo applausi, ma nemmeno che una parte dell’opposizione esercitasse il suo ruolo in questa maniera.

Mi auguro che l’epilogo di questa vicenda, quindi, rappresenti una lezione esemplare per chi, ancora oggi, si lascia affascinare da questo modo di fare politica.

ScemNanz e continuamo a lavorare per Castellaneta!!!

Giovanni Gugliotti

