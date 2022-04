Condividi subito la notizia

Il Sindaco del Comune di Matera Domenico Bennardi, l’assessore alla protezione civile Michelangelo Ferrara, l’assessore all’ambiente Giuseppe Digilio e l’Associazione Italo-Ucraina di Puglia e Basilicata, hanno indetto per il giorno 8 maggio 2022 la Prima Giornata “PuliAmo Matera”. L’evento si terrà a partire dalle ore 9 alle 12.30 nel Parco dei Quattro Evangelisti e nel quartiere Spine Bianche. L’idea nasce dalla comunità Ucraina residente e rifugiati in città, quale forma di ringraziamento per l’accoglienza e la solidarietà espressa dai cittadini materani. All’evento sono invitati tutti i cittadini materani che hanno a cuore il bene della città e di quanti vogliono che sia sempre più pulita. “Sono molto contenta di questo evento che si potrà realizzare nella mia città” ha detto Alessia Kovalova. “Come comunità ucraina, vogliamo ringraziare i tanti cittadini che in questi giorni ci sono vicini in un momento molto brutto per noi. Come ha detto il nostro Presidente Zelenski insieme possiamo fare tante cose”.

Мер м.Матера Доменіко Беннарді, радник по цивільному захисту Мікеланжело Феррара, радник по навколишньому середовищі Джузеппе Діжіліо разом з Італо- Українською асоціацією Пульї та Базилікати вирішили організувати флеш моб « Пульямо Матера» ( приберемо Матеру). Захід відбудеться 8 травня з 9:00-12:30 парк “Quattro Evangelisti” і квартал « Spine Bianche”. Ідея зародилася від місцевих українців та біженців, які прибули в Матеру, тим самим хочемо подякувати італійцям за допомогу та підтримку Україні та українцям на місцевому рівні. Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до цього заходу.

– «Я дуже задоволена , що цей захід ми проведемо у моєму місті»- сказала Олеся Ковальова. Ми як украіїнська спільнота хочемо подякувати всім італійцям, які в тяжкий для нас час були і є разом з нами. Як сказав наш президент Зеленський: «разом можемо зробити багато!» Слава Україні!

