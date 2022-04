Condividi subito la notizia

Sarà Pignola, domenica 1 maggio, ad ospitare la XXXIX assemblea di Avis Regionale Basilicata. Per l’occasione avisini ed avisine si ritroveranno presso il “Giubileo Maison Hotel”, per l’inizio dei lavori a partire dalle 9 e 30. Nel corso dell’assise, dopo la consueta relazione del presidente regionale dell’Avis, Sara De Feudis, e quella del direttore sanitario, Domenico Cavaliere, saranno presentati il bilancio di esercizio 2021 e quello preventivo relativo all’anno in corso. L’assemblea di domenica sarà anche l’occasione per fare il punto sulla donazione in Basilicata e presentare i dati provenienti dalle sedi e dalle assemblee provinciali . Una giornata di scambio e dibattito, un momento prezioso per fare il punto sullo stato di salute dell’associazione, ma anche per ringraziare i tanti avisini impegnati in un’azione di costante volontariato e gli operatori sanitari stessi. “Dopo due anni difficilissimi, a pandemia non ancora superata ma, sembra, abbastanza sotto controllo – spiega il presidente De Feudis – torniamo a riunirci in assemblea regionale, con le necessarie cautele e nel rispetto delle regole anti covid, per testimoniare la volontà di un ritorno alla vita normale”.

Potenza 29 aprile 2022

